The Cars主音Ric Ocasek離世 終年75歲

70年代著名美國樂隊The Cars主音Ric Ocasek,美國時間周日於紐約寓所被離異妻子Paulina Porizkova發現失去意識,救護員趕到後宣布他當場死亡,終年75歲,死因暫時未明。

The Cars憑1978年出道作品《Just What I Needed》走紅,其他名曲包括《You Might Think》、《Magic》與《Let's Go》等,而銷量最好的《Drive》則由低音結他手Benjamin Orr客串主音。

樂隊於1988年解散,2010年仍然在生的成員重組出碟與開騷,上年4月樂隊打入《搖滾名人堂》,亦再次重組於儀式表演。