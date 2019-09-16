跑住拍片！周潤發撐爆方力申搞掂環島游

有「飛魚王子」之稱的藝人方力申（小方）為挑戰11月舉行的45公里香港慈善環島游，上星期練習游10公里時，疑中暑搞到連續四次噴射式嘔吐，係人見到都心痛！點知早兩日佢參加完一項公開游泳比賽後，連眼都傷埋，真係好鬼黑仔…不過，雖然有咁多唔好嘅事發生，小方都依然搵到生活中嘅小確幸，原來影帝周潤發（發哥）拍咗條片，力撐小方環島游，仲講到明睇好佢呀！

片中見發哥一邊跑山一邊拍片，一身深色樽領長袖、黑超加帽嘅造型現身，沿路引嚟途人停低望，發哥就講到上次喺電視見到小方喺淺水灣練水練得好甘：「辛苦晒呀！我好佩服你，又有善心、又有恒心！十一月香港天口涼呀，萬事小心，你一定得㗎！我支持你！加油呀！」真係睇到網友都嗌羨慕！

而小方都好識做，喺社交網公開多謝發哥呢份窩心的祝福：「在我眼睛最不舒服的那天，收到您的祝福視頻，真的特別感動，分外窩心。謝謝，祝您身體健康，龍馬精神。特別嗚謝蘇施黃。連賭神都支持方力神，懇請大家齊做善心人。」之後佢又上載海上執垃圾片，繼續邊操水邊保護海洋生態～

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