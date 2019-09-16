【新片疑用AI換臉】范冰冰38歲生日冇人理？

大陸女星范冰冰今日38歲生日，過去一年先後經歷逃稅風波及與李晨分手，事業及愛情都受盡打擊！生日嘅今天，佢選擇「改頭換面」，將微博頭像換成卡通畫像，不過另一重點係竟然圈中冇咩人向佢送上生日祝福！

以往一踏入凌晨12點，就有唔少圈中好友排隊留言畀佢，好似Angelababy、陳學冬、小沈陽咁，但今年較為出名嘅竟然得張鈞甯留言：「生日大快樂！🎁🎈🎉🎂🎉祝福你永遠平安、健康，開開心心！[心]」而以往「范冰冰生日」必上熱搜嘅情況已不復見，不過仲有一啲忠心耿耿嘅粉絲團依然祝福偶像生日快樂！

此外，雖然冰冰工作受影響，但其「復出作」荷里活電影《355》未被易角，7月時官方更發放幕後花絮，冰冰積極操拳備戰，但有傳因為被限制出境而遲遲未入劇組拍攝！最近，網上就流傳國外拍攝現場嘅最新照片，出現咗有疑似范冰冰嘅替身，進行「AI換臉」嘅鏡頭。

呢名替身名叫鹿寧，來自大陸，身兼演員、舞蹈員及模特兒，從2018年起已參與十幾部影視作品及廣告拍攝，身形同冰冰甚為相似！而喺7月時，佢就曾喺社交網分享喺法國影嘅相，相信當時正在當地拍攝《355》。

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