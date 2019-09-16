事隔31年　張繼聰再搵「住15樓養嘅牛牛」

歌手張繼聰（阿聰）當年以童星身份拍攝過一輯營養飲品廣告，一句「住15樓養嘅牛牛」更成為廣告的經典對白，事隔31年，廣告商再邀阿聰拍攝新一輯系列廣告。廣告中阿聰重遇當年住15樓養嘅牛牛，並與小演員孫樂津（Maven）一齊拍攝。阿聰指這次廣告拍攝十分有紀念價值，笑言他的童年回憶番哂嚟：「都有好多年被人叫做牛牛，今日見到小演員嘅時候，令我回想小時候拍攝嘅情景，現場同樣有好多哥哥姐姐叔叔教我點樣演好角色。」

至於已為人父的他指日常會這樣安排家中小朋友的飲食，從小到大飲食都較清淡，家中小朋友都唔不太鍾意食零食，至於為小朋友選擇營養補充品時，他說：「我主要選擇高鈣及高蛋白質嘅產品，而且會睇清楚成分，看睇吓有冇蘊含一啲比較少於日常飲食中搵到，但又對小朋友健康特別好嘅成分，例如有助腸道健康嘅乳酸菌，或者係有助視力發展嘅葉黃素等，我都會特別傾向選擇呢啲產品。」

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