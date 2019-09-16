木村拓哉新劇嚴重超支！波瑠菜菜緒成犠牲品

日劇天王木村拓哉主演的TBS重頭劇《Grand Maison東京》，以法國米芝蓮料理為題材，定於10月播映，夥拍鈴木京香、尾上菊之助、及川光博、澤村一樹及木村同門師弟組合Kis-My-Ft2成員玉森裕太，陣容相當不錯，而劇集更拉大隊到巴黎拍攝，預計單是第一集的製作費高達1億日圓（約730萬港元）。

由於木村要求甚高，新劇無論大小道具都十分講究，加上涉及昂貴法國高級食材，製成費不勝負荷。本來劇組打算在日本一間米芝蓮三星級料理食府取景，但木村堅持要到巴黎的米芝蓮食府拍攝，數十名劇組人員的交通費及住宿費便超過5,000萬日圓（約365港元），而且一集的食材費要100萬日圓（約7.3萬港元），結果第一集嚴重超。另外，木村多多要求已引起劇組不滿，指他經常改變主意，令劇組人員疲於奔命。而據行內人估計，新劇製作費高昂，收視至少要15%以上才可以交差。而TBS為了減輕成本，將同期10月播映兩套劇宣傳費及製作費大幅減少，波瑠主演的《G弦上的你和我》和福士蒼汰與菜菜緒合演的《四分鐘的金盞菊》就成為犠牲品。