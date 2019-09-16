孖MJ＠Mr.合作　Pandora感激不盡

樂隊Pandora將於下月初推出新專輯，並計劃當晚舉行新碟發布音樂會，主音Tony、結他手盧華、鼓手Michael及低音結他手廷肇四人更會擔綱音樂總監，Tony說：「慶幸係我哋好早期已有推出專輯同舉行音樂會準備，所以呢次籌備時間較長，所以都好充足。」四人都說大膽做音樂總監都是因為第一次想做更有Pandora味道的東西出來，只是他們有時都會出現甩漏情況，廷肇說：「好多時講係比較容易，到做就用心無力，唔係我哋做得不足，只係會突然諗起一啲嘢，再修改一下，再做好一啲，亦都係呢個心情成為我哋嘅推動力。」Lowa補充說：「今次我哋係對專輯歌曲排序都有一定執着，都好想大家會聽到唔感情變化，有起伏嘅感受。」

Pandora最近與樂隊Mr.結他手MJ合作，緣於之前MJ擔任一個比賽評審而認識，關係亦師亦友。MJ為他們拍攝了一系列影像紀錄，更親自剪接，Pandora稱：「好多謝MJ，因為佢真係為咗我哋花咗200分力度，畀我哋可以有一種動力繼續做好。如果冇MJ，可能我哋都未必可繼續走下去。」

他們的新歌《好結局》是講親情，MV請到林婷演繹女兒角色，講述和母親的關係，更會牽涉生離死別。拍攝當日成員們看到兩位女演員的演出時，都感到非常揪心。

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