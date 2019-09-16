Gin Lee返馬國開簽唱會　趕及為父慶祝生日

歌手Gin Lee（李幸倪）最近為新專輯到馬來西亞展開宣傳工作，第一站她先到檳城舉行簽唱會，Gin在社交網上載不少與歌迷互動的照片，她形容：「遊戲環節真的是笑死寶寶，觀眾要用檳城的福建話跟我玩大電視，聽得我頭冒煙！最好笑的是有一位來自香港的粉絲在完全不懂福建話的情況下，還是非常投入地玩遊戲，真的是勇氣可嘉！」簽唱會後，她在當地還有音樂會。

翌日，Gin再到馬六甲舉行第二場簽唱會，吸引大批粉絲到場支持，適逢當日是她爸爸的生日，活動後她還能為爸爸慶生，覺得很開心，她留言：「爸爸的生日，剛好在馬六甲做簽唱會，之後還可以一起吃晚餐，真的是完美。」看到粉絲遠道而來，趕搭飛機又坐幾小時巴士，再趕回家，她覺得很感動：「謝謝你們那麼愛我！」雖然連日來她都趕飛機趕車，全身都感覺痠痛和乏力，但她心裏載滿大家對的愛，今日來到吉隆坡最後一站，她會好好享受每個跟粉絲見面的活動。

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