上限一千蚊　陳家樂資助衛詩雅網購家具

藝人衛詩雅早前成功上車購入新居，近日她找來好友陳家樂幫忙網購家具。詩雅早就看中一個衣櫃，詢問對方的意見時卻被家樂抨擊品味指唔靚。之後詩雅又為床的尺寸而苦惱，她問家樂自己應該買四呎還是五呎床，家樂笑言：「四呎唔好啦，遲啲會有老公㗎嘛！」Michelle立即面紅的說：「咁又係，我都係咁諗，我都唔想我未來老公瞓得咁辛苦。」但又說到現時自己一人睡五呎床，令她感到「空虛、寂寞、凍。」家樂再提醒詩雅要為未來打算，最後兩人因張家輝的一句「你依家無，但係將來會有」而決定買六呎大床，相當搞笑。

其後兩人看到一張只需一百元的床，家樂立即爽快答應：「哇！呢張我送畀你啦。」怎料詩雅按選購後，價錢即變成二千多元，令家樂立刻反悔並提議：「一係咁啦，我畀一千蚊你，你喺網上任執，五分鐘內。」Michelle則反諷指一千元太多，不知道該怎樣花費，但仍挑戰五分鐘買家具任務。想買地氈又想買窗簾的詩雅，不斷被家樂騷擾，指一千元不足以購買窗簾，又游說詩雅買小櫈子、層架、電視等，最後他們用十分鐘時間買了床頭櫃，真係笑死人。

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