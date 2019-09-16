大讚秀智係好演員　李昇基拍大製作新劇冇壓力

韓星秀智與李昇基主演的SBS新劇《亡途覓雪》（Vagabond）將於本月20日首播，觀眾亦可透過Netflix，由9月20號起每周五、六晚上11點與韓國零時差同步追劇

》，而二人今日與申成祿、文晶熙及黃寶拉等演員在首爾出席發布會。

今次是秀智與李昇基合拍古裝劇《九家之書》後，相隔6年再度合作，秀智指與李昇基在《九》劇中合作時留下了很好的回憶，所以再次在作品中見面時覺得很開心，拍攝時亦更有默契，而李昇基亦對秀智讚不絕口：「我也覺得能夠合作多過一次並非易事，尤其是與秀智這樣的女演員，雖然6年前的合作也很愉快，但這次更覺得她是很厲害的演員，態度很好，即使有很多場面在體力上很辛苦，但她從來沒有皺眉頭，輕易地完成拍攝。」

李昇基在劇中飾演視成龍為偶像的職業替身演員，因為家人無辜捲入民航機意外而與幕後黑手展開追擊戰，他要應付不少動作場面，問到他為何會選擇接拍這部劇集？他表示：「我認識導演和拍攝導演，在退伍之前曾經和他們吃飯，知道他們正在準備這部作品，當時我剛好對軍事方面很有興趣，覺得這部劇集應該會很有趣，所以就決定接拍。」

而《亡途覓雪》的製作費高達1.85億港元，問到有否感到有壓力，李昇基就說：「因為導演和所有工作人員都努力地準備了完美的拍攝現場，令我完全沒有覺得有壓力，因為畫面比劇本還要更有趣，令我覺得只要集中在角色之中便足夠。」