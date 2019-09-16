勁牙煙！陳鈺芸塞浦路斯上山入洞影婚照

武打女星陳鈺芸（JuJu）早前在塞浦路斯拍攝荷里活動作片《柔術》（Jiu Jitsu），還有兩星期便要結婚的她日前趁拍攝空檔，把握機會在當地影婚紗照。JuJu稱由於太忙碌本來沒有打算影婚照，但到達了塞浦路斯後得知當地有愛神之島的稱號，是希臘愛神的出生地，隨行的未婚夫司徒永華（Antony）立刻安排拍婚紗照事宜，JuJu甜蜜地表示對未婚夫的安排非常滿意和感動：「有一日唔使做嘢，Antony畀咗我一個驚喜，佢帶咗我去婚紗店揀咗六套婚紗，塞浦路斯旅遊局好好，幫手安排拍攝地點，我一共抽咗兩日唔使拍戲嘅時間喺Paphos同Aiya Napa兩個區域拍攝。塞浦路斯每日都係藍天，又有不同層次嘅藍色海水，真係影婚紗相嘅勝地。」

婚紗照由當地一名著名攝影師Loukas Karamanos操刀，JuJu大讚對方技術高超，相片很有藝術感，令她十分滿意，而拍攝過程絕不容易：「我哋去咗好多洞穴、山崖、沙灘拍攝。我着住又長又大件嘅婚紗仲要走去山崖，真係有啲難度。有啲地方我哋要爬山咁爬去影相嘅位置。我哋拍攝嘅時候一行十人，有好幾件婚紗都係好重好大件，需要四個人幫手拎住條裙，然後一齊爬去舊石上面影相，完全需要Team work。塞浦路斯啲人好熱情，好樂於助人，同佢哋一齊做嘢好開心。」

問到婚禮籌備進度時，JuJu說：「都七七八八，唯一未正式有時間係去排舞，婚禮派對上我想跳First Dance，啱啱揀咗音樂，要搵時間去排練。」

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