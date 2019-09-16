《金宵大廈》劇透：陳山聰以為李施嬅係鳳姐

第一集「《夢》(上)」 (09/16)

商場保安蕭偉明（陳山聰飾）因開罪上司被辭退，得維修手機店老闆膠罐（林子善飾）介紹，當上金宵大廈看更。阿蕭處理投訴時誤會空姐住客Alex（李施嬅飾）是鳳姐，被她戲弄。碰巧Alex的男友Jack到訪，阿蕭方知被耍。導遊水哥（黃祥興飾）不滿大廈鼠患嚇倒遊客，跟阿蕭口角。另一邊廂，三名劫匪計劃打劫錶舖，其中劫匪彭彭卻誤打誤撞，被出租女友小魚（黃文意飾）錯認為客人。阿蕭回想經常夢見的黑貓與旗袍女子，發現跟現實似曾相識，分神下與Alex碰撞，阿蕭故意刺中她的感情痛處報復。

第二集「《夢》(下)」 (09/17)

阿蕭到佳爺（黃子雄飾）的小食店，向佳爺查探金宵大廈的事，碰到食客蔡San因被出租女友爽約而大發牢騷。小魚跟彭彭在金宵大廈的賓館租房談情，彭彭意外發現小魚是出租女友，一怒之下殺死小魚。Alex意外被困升降機，阿蕭隔着升降機門開解她，二人更談起心事。升降機開門，二人赫然發現各身處不同樓層！阿蕭、Alex意外闖進金宵大廈地庫的荒廢舞廳，捲入劫案，怪事接踵而來，失常的彭彭將Alex當成小魚，阿蕭為救Alex受槍傷……

第三集「《嬰》(上)」 (09/18)

阿蕭傷愈復工，在金宵舞廳撞見賓館老闆Yuki，向她探問有關舞廳的故事。阿蕭再次夢見與Alex容貌相同的女子，並隨夢到經常推着密封嬰兒車的何太單位……何太在健康院遇到新朋友徐太，並自薦當其兒子的保母。徐太跟丈夫及奶奶對育兒有分歧，得何太好言開解，徐太感激。阿蕭發現黑貓緊盯何太的單位，單位內還傳出斬物件聲，頓感怪異。何太對徐家照顧周道，徐太見家人對她信任有加，漸感不是味兒，還整日心緒不寧，怪事連生……

第四集「《嬰》(下)」 (09/19)

徐太向丈夫直指何太行為怪異，卻遭丈夫及奶奶指摘，深深不忿，跟蹤何太到金宵大廈。另一邊廂，Alex向林老師問及阿蕭，林老師卻指阿蕭是Alex的剋星，勸她遠離阿蕭。徐太登上何太的單位，竟發現何太兒子的骨灰，頓時明白何太憶子成狂，想將兒子據為己有。徐太搶回兒子，惜被當作瘋婦……阿蕭告訴Alex經常夢見她，卻被當成笑話；經歷劫案，二人關係漸漸拉近。Alex執勤休息時，夢見兩名舞女，赫見自己亦是舞女裝扮……

第五集「《娃》(上)」 (09/20)

佳爺（黃子雄飾）誤當南亞裔警員Raj是賊，請他到小食店賠罪。原來Raj是佳爺女兒晴晴的男友，Raj更給晴晴求婚驚喜，惟佳爺被蒙在鼓裏。阿蕭夢見Alex遇險，碰巧收音機正播出飛機失蹤的消息，大為緊張。晴晴（鄧佩儀飾）赫然發現父親有玩性愛娃娃的癖好，請求Yuki幫助。另一邊廂，佳爺意外看到Raj跟晴晴的求婚片段，大怒。佳爺反對晴晴跟Raj拍拖，二人大吵一番，晴晴突然拉出性愛娃娃，佳爺晴天霹靂。晴晴私自將性愛娃娃扔掉，誰知……

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