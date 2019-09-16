有拖拍不再慘情　吳浩康寫幸福之歌

日前公開跟崔碧珈戀情的吳浩康（Deep），今日春風滿面出席電台活動。講到舊愛莊思敏於中秋佳節晒合照，宣布跟台灣男友的戀情，Deep聞言即大方恭喜對方，但坦言因為比較少睇娛樂新聞，所以剛才先知道喜訊。記者笑言都有好多人恭喜他時，Deep冧笑說：「多謝大家關心！可以同大家分享係件開心事。（依家可以公開咁拍拖？）之前唔好兒戲咁公開係想再互相了解多啲先，只不過太早畀人影到，所以先講，吓吓都太快知，都想留條後路畀自己行，希望大家明白同體諒！」

Deep大爆已互相見過家長，目前交往都朝結婚方向，並自嘲已到達適婚年齡一段時間：「爸爸見過佢，都讚佢！中秋節有一齊食飯，佢哋成日都見。」他又大爆女友今個月只得數十個小時在港，不停做空中飛人宣傳新書及工作，問到冇時間相處可會詐型？他指不會：「我自己都好忙，要宣傳新歌，最近都寫緊歌。（有愛情滋潤，新歌會Sweet啲？）下一首歌咁啱真係用幸福做主題，自己本身唱開慘情歌，試過作幸福嘅歌嘅，但最後效果唔好，冇派到台，嗰段時間都有避開呢個主題，但今次想突破，唔想歌List再咁單調。（更可以投入感情去唱？）絕對幫到手！」認真Sweet爆！

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