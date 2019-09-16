古天樂落重手　宣萱Chok親條頸

藝人古天樂（古仔）與宣萱這對老拍擋繼電視劇《尋秦記》後，相隔17年於電影《犯罪現場》再度合作。在其中一幕中古仔要對宣萱痛下殺手，從後用風褸笠着宣萱的頭部，用力把她推向牆邊，結果戲外不慎弄傷宣萱的頸部，幸好並無大礙，與古仔老友鬼鬼的宣萱更笑說：「我唔會怪佢，Ok嘅！佢會萬歲㗎喇。」

古仔稱原本該幕要分開幾場拍，但導演建議一氣呵成，加上可能自己太肉緊。古仔指導演事前交帶宣萱若覺得辛苦就喊停，結果她忍着痛就完成整場戲，古仔大讚對方專業：「佢真係好好嘅，成程都冇嗌cut，因為大力chok住條頸點都會痛，但係佢就好堅持忍住做落去，係幾驚喜嘅！」

宣萱事後需要在頸上敷上冰毛巾，她坦言：「其實拍之前我驚咗好耐，因為我太了解佢（古天樂）喇！好驚呀同佢拍打戲！」原本該場戲有為宣萱準備替身演員，但她為求效果完美，親身上陣。她稱拍攝途中，聽到頸部發出「啪」一聲時已心感不妙，但依然堅持下去：「還掂都啪咗聲，所以一定要頂埋去，做埋場戲，都叫做犧牲得值啲嘛！本身兩個禮拜前我都約咗要正骨嘅，依家古仔幫我啪歪咗，再去整翻好，好似會抵啲。」又指受傷後古仔也即時關心她並叫她敷冰。

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