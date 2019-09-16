開始錄音儲定歌！菊梓喬宣布出年再開騷

歌手菊梓喬（Hana）出席電台活動，甫受訪她興奮宣布計劃開演唱會Part 2：「老闆話下年再開。（想個場大啲？）場大啲或者場數多啲都得。（場數多夠體力？）原來我可以！有咗啱啱嗰次開騷經驗，試過係可以，唔再驚，開完好開心，可以開多幾場，但依家要儲歌，開完騷都即刻錄歌。」

為捉緊夏天尾巴的Hana日前首次開船P，將靚相上載IG開心Share，她笑話原意想請同事一齊去玩，以答謝他們為演唱會的付出，但最後得幾丁友：「佢哋好多都要返工，我都係第一次去船P，以前冇咩娛樂，最多打機。（唔見你着泳衣？）都冇諗住落水咪唔着，我冇着都曬黑咗，已經曬傷咗頭頂，又紅又腫！我自知身材唔好，就唔好自暴其短，更加唔想嚇親人！（着啲阿婆色泳衣？）下次啦！」

問到下次開騷可會學天后容祖兒，着性感高衩泳衣歌衫？Hana坦言：「設計得靚都可以。（你之前開騷又話性感，最後都冇嘢睇！）唔啱着呀！臨開騷啲衫太鬆。（唔墊嘢？）我唔做呢啲嘢，明人不做暗事，墊咗比例又唔啱！我啲體重落差好大，依家肥咗好多，畀同事話我上電視面腫、手臂粗，可能月餅食太多，食嘢要節制吓。」

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