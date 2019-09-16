谷盡32C咪咪！陳自瑤化身仙子起舞

藝人陳自瑤（YoYo）為豐胸公司擔任代言人並拍攝電視廣告，廣告片已出街，YoYo於片中穿着一條超長尾的低胸晚裝裙，谷胸上陣的她更力騷32C上圍，跳起舞來就如仙子一樣，相當優雅。

YoYo接受東網訪問時坦言拍攝時都相當辛苦，未計化妝、整頭，當日都拍了八、九小時，既要揈裙尾，又要不時跳舞，拍完條腰相當攰。她謂：「條裙尾好長，嗰PART係成個廣告拍得最耐，又要揈得好，又要配合埋表情，有啲難度，而跳舞時就有個男partner，之前為咗拍攝都有專登練習，但拍時係咪真係用得晒出嚟呢？唔係囉！好多嘢都係睇現場配合，即刻排即刻跳，好在效果出嚟都好好，自己都開心嘅！」YoYo又表示為突顯身段，條裙相當窄，拍時她都怕會走光，她笑謂：「拍時佢哋不斷叫我挺直啲個身，我話唔得喇！就嚟爆喇！一挺直或者吸大啖啲氣就爆，所以惟有盡量，亦叫身邊工作人員幫我睇實有冇走光。」

問到是否首次擔任豐胸代言人時，她謂：「係呀！之前拍過好多纖體廣告，主要豐胸嘅係第一次，而且係第一次咁性感演繹一條廣告片。（拍時不斷要Close Up個胸，會否感尷尬？）其實都有少少，因為現場好多工作人員、攝影師都係男士，但豐胸廣告一定要咁拍，但拍拍吓都好自然。」

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