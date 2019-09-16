備戰個唱！阮兆祥快閃「爆房」冧粉絲

距離開騷日子還有一個多月，藝人阮兆祥為個唱Rundown視察民情，最貼地方式莫過於親身到K場聽歌，日前祥仔便去唱晏K，更玩快閃式「爆房」捉人合唱，第一間就爆正一班「銀髮唱K族」，見到祥仔大家熱情起哄，祥仔即加把嘴，和「姐姐」合唱《夢想號黃包車》，之後與「哥哥」們唱陳百強的《喝采》，對祥仔完全零難度，之後祥仔再爆隔籬房，一班後生仔女唱着周杰倫的歌，祥仔同樣唱得投入非常。

事後祥仔開心謂：「同到『哥哥、姐姐、小朋友』唔同年齡層唱歌好好玩，唱歌係宣洩情緒最好方法，三五知己一齊唱吓歌。」講到個唱上和觀眾玩大合唱，祥仔表示必定有這安排，他由70年代英文歌唱到時下流行曲，希望透過歌曲憶起大家一些回憶。祥仔更秘密練兵只肯透露是用手去玩：「呢種樂器我係未見過香港歌手玩過，我想至少學到一首歌，希望喺唔同環節都畀到驚喜大家。」

現時他經常曲不離口，搭𨋢都照唱，就遇上尷尬事：「有次等緊𨋢，鄰居問我係咪開演唱會，我以為佢睇到廣告，點知佢話『唔係，係我聽到你練歌！』而最尷尬佢樓層同我樓層係有8層距離，原來我啲音波功係可以穿透8層樓水泥。好彩，唔係投訴我，仲讚我愈唱愈好添。」

場地提供：旺角中心Neway

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