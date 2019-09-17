嫌港男「孤寒」！黃嘉雯最愛老外口甜舌滑

香港小姐冠軍黃嘉雯與「A貨雷神」Matej拍拖成為焦點，她直言外籍男友與港男最大分別是把口「𠺘過油」，甜言蜜語博得她歡心，又指男友透過網上翻譯，看到網民對她的「負評」而感不快。

港姐冠軍黃嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲昨日接受本報專訪，大方暢談感情生活。黃嘉雯透露瑞士男友「A貨雷神」Matej是她第二個外籍男友，兩人旅行時透過共同朋友認識，拍拖年多，得獎後簡單吃壽司慶祝，計劃放假再去行山拍拖。她指外籍男士與港男的分別在於「把口」：「佢諗法好正面，好鍾意讚賞，畀咗好多鼓勵我，見到你靚就會直接讚你，中國人對讚賞會吝嗇啲。」

翻譯負評戥不值

她稱沒有刻意揀外籍男友，最緊要大家啱Feel，雖然Matej豁達簡單，對她的工作沒規限，但看到其情史被網民翻舊帳，惹來負評而不快，她說：「自己預咗有人鍾意、有人會攻擊及批評，我覺得冇做過就唔需要驚，乜嘢都會主動同男友講，大家好坦白，所以佢好信任我。不過，佢用google翻譯睇到留言就戥我唔開心，要同佢解釋番，氹番佢開心。」

王菲多謝阿媽賜名

王菲則笑稱不擔心被翻情史，因初戀情人就是現任男友，是她的中學師兄，拍拖三年。她指今次獲得亞軍及「最上鏡小姐」，要多得「王菲」之名：「自己覺得超額完成，多人記得我都係因為王菲呢個名，真係要多謝媽咪幫我改呢個名。」

只有19歲的古佩玲指選美經歷令她迅速成長，變得勇敢，並透露稍後趁假期希望返加拿大見男友。對於被指靠「富爸爸」得獎，她感到不值，希望用努力證明自己，直言今次參選是個人決定。

談到事業，三位港姐皆希望將來加入劇組拍劇，黃嘉雯更說：「自己係一個感情豐富嘅人，想做一個演員，嘗試拍古裝。」

場地：九龍東皇冠假日酒店

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