泰國會粉絲　李振赫為被指醜化南道賢致歉

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce X 101》（PDX101）於7月19日播畢，曾被睇好的男團UP10TION成員李振赫爆冷被淘汰，節目組被質疑造假，而李振赫前晚在泰國BCC Hall舉行個人見面會，除唱出多首歌曲外，亦與粉絲玩遊戲及分享趣事。

而當晚請來同樣曾參加《PDX101》的泰籍練習生Peak擔心嘉賓，二人大玩遊戲，模仿多位《PDX101》的練習生，當中包括在節目中出線、限定男團X1成員南道賢，Peak與李振赫伸出雙手模仿南道賢的搞怪表情，引來現場爆笑，但片段其後在網上流傳，不少南道賢的粉絲大表不滿，指二人醜化南道賢，要求他們道歉。

李振赫與Peak事後均透過Instagram直播道歉，李振赫承諾今後會更注意自己的言行，並透露已直接向南道賢致歉。

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