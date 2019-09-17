東方日報C1：范冰冰疑遭限制出境新戲AI換臉

內地女星范冰冰去年捲入逃稅風波後，有望憑荷里活電影《355》重新出發，昨日驚爆她疑因被限制出境，被拍得其替身、內地女星鹿寧與四位荷里活女星同場開工，以「AI換臉」技術代替進行拍攝！昨日亦是冰冰38歲生日，相比以往低調得多，連前度李晨也沒有送祝福。

去年因官司纏身「潛水」多時的范冰冰，昨日趁住38歲生日「改頭換面」，將微博頭像換成卡通畫像外，慶生方式亦明顯不同，由以往生日踏入零時，就有大批圈中人排隊祝賀，相反今年變得門庭冷落，連聲稱分手後做回朋友的李晨一樣冇影，僅得圈中好友、台灣女星張鈞甯留言：「生日大快樂！ 祝福你永遠平安、健康，開開心心！」

胞弟范丞丞陪伴慶生

不過其經理人張馨靈及粉絲團依舊送上祝福，胞弟范丞丞亦透露會陪家姐慶生，賣口乖留言：「回家給我妹過生日去啦」，絕對是冰冰的最強後盾。與此同時，冰冰的復出大計亦增添變數，日前其「復出作」荷里活電影《355》於外地拍攝的最新照片流出，當中冰冰不但「失蹤」未有現身劇組，更被發現有疑似冰冰的替身演員，與其他四位主演女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、戴安古格（Diane Kruger）、彭妮露告絲（Penelope Cruz）及雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）同場，而替身演員臉上更被貼滿綠色螢光點，疑似以「動態捕捉」為「AI換臉」（人工智能換臉）作準備，即令外間質疑冰冰因被限制出境而未能參與拍攝，不過亦有網友指相關技術其實相當常見，估計只是用作電影特效。

替身鹿寧7月已開工

該名替身演員火速被起底，她是內地女星鹿寧，身兼演員、舞蹈員及模特兒，自2018年起參與十多部影視作品及廣告拍攝，其身形與冰冰亦甚為相似，翻查其社交網，她早於7月時已大晒遊覽法國的近照，相信當時正在當地拍攝《355》。雖然驚爆開工無期，但 其實早在7月電影開鏡時，冰冰已因未能現身開鏡儀式而傳出被限制出境，惟當時一眾主演女星手持其大頭照合影，冰冰更隔空表示對參與新戲感榮幸，加上電影官方網站上載有關她練拳備戰的花絮片段，導演Simon Kinberg又多次強調從未換走冰冰，故她會否被「換臉」取代也是未知之數。

《355》易角一波三折

荷里活片《355》的故事念來自謝茜嘉積絲婷，她與導演Simon Kinberg合作《變種特攻：黑鳳凰》時，想到近似全女班《職業特工隊》與《占士邦》的特務片劇情，最後決定自監自演，由Simon執導，請來 內地女星范冰冰、西班牙女星彭妮露告絲、肯亞女星 雷碧達尼安高與法國女星瑪莉安歌迪雅加盟，飾演來自各國的女特務，共同阻止邪惡組織危害世界和平。

不過拍攝過程一波三折，今年4月內地公司華誼兄弟宣布抽起投資，但未有說明原因；5月又宣布瑪莉安辭演，由德國女星戴安古格頂替。而范冰冰因為逃稅風波，疑被限制出境，7月影片於法國巴黎開鏡時她亦 未能到場，要靠替身代勞。

「金鎖」升呢叱咤荷里活

入行23年的范冰冰，1998年在內地劇 《還珠格格》中飾演妹仔「金鎖」而 為人熟悉，努力向上打拚，一躍成為「范爺」的霸氣級數，她曾豪言沒想嫁入豪門：「我就是豪門！」蜚聲國際後，冰冰成為不少國際品牌寵兒，每年更在康城電影節紅地氈上留下吸睛的造型，分別以「青花瓷」、「龍袍」等造型亮相！

另方面，冰冰在荷里活影壇亦被視為不可忽視的中國女星，2017年登上《時代周刊》封面及成為奧斯卡頒獎禮評委，參演荷里活電影《鐵甲奇俠3》及《變種特攻：未來同盟戰》，足見她成為華人巨星的代表。

去年雖然捲入逃稅風波，卻絲毫不損冰冰在荷里活的地位，早前美國雜誌《Vanity Fair》發文高度讚揚她是「整個荷里活都沒有像她一樣的明星」，大讚她堅強、善良，集合四大奧斯卡影后的優點——有妮歌潔曼的魅力、茱莉亞羅拔絲的開朗、珍妮花羅倫絲的堅 強，以及珊迪娜布洛的票房號召力。

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