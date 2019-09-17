周董新MV疑抄陳年韓團　日本男女角大起底

台灣天王周杰倫（周董）昨日推出新歌《說好不哭》，即時紅遍中台兩地，上晒熱搜又剩咁，風頭勁到冇人有，不過人紅多是非，MV上載唔夠12個鐘就已經被網友指佢疑肉抄襲韓國女團Kiss嘅2015年嘅陳年MV《因為是女子》，兩個故仔都係話做服務員嘅女主角偶遇做攝影嘅男主角，因歸還男主角漏低嘅物品而上去佢Studio，繼而成為男主角鏡頭下嘅人物，再譜出戀曲。網友直言兩個MV劇情雷同，雖然結局發展唔同，不過就連分鏡、細節、人物反應都一模一樣，疑似有抄襲成分。

雖然周董新MV有是非，不過都無損網友對片中日本男女角嘅興趣，仲即時嚟個大起底！好似女主角咁，係日本知名模特兒三吉彩花，1996年嘅佢就有171cm高，做Model起家，係許多廣告同雜誌寵兒，平時就氣場十足，同MV嘅鄰家女孩感覺差好遠。至於男主角就係日本鮮肉演員渡邊圭祐，1993年嘅佢眼大大，不過演出經驗唔多，最出名都係喺《假面騎士ZI-O》中一人分飾兩角，平時多以長髮型男Look示人，亦出過寫真集。唔知今次借周董MV熱度，會唔會帶挈到男女主角喺中台嘅知名度Up Up Up呢？

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