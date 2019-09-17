出道6年首爆戀情　Jungkook疑似攬女照曝光

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上月12日宣布放長假，是他們出道6年來首次正式宣布放假充電，所屬的Big Hit事務所指成員會以各自的方式享受假期，呼籲粉絲如偶遇BTS，也不要上前騷擾。其中成員Jimin早前就被目睹在法國旅行，Jungkook則在韓國的巨濟島被捕獲。

而近日有網民在討論區發表名為「因為不認得Jungkook而將他趕走的朋友」的文章，表示友人在巨濟島開店，並指Jungkook曾與朋友到其友的店舖，但當友人要求一行人出示身份證，因為Jungkook表示冇帶身份證，所以只能離開，而網民在發文時附上閉路電視的照片，見相中穿黑衫的男性正攬住前面的金髮女子，因而傳出Jungkook是與女友到巨濟島拍拖，而這亦是Jungkook出道6年來首度爆戀情。

而BTS昨日已結束約一個月的休假，出發到海外拍節目，Jungkook在出發時，手上有「ARMY」（BTS粉絲名）的紋身，但卻被部分粉絲指是與該金髮女性的情侶紋身，更有指在「ARMY」上的「J」字是其女友的名字。

BTS所屬的Big Hit事務所強烈否認拍拖傳聞，指Jungkook在巨濟島度假期間，知道平時認識的紋身店朋友亦正身在巨濟島，所以和一同旅行的朋友以及開紋身店的朋友一起吃飯及去卡啦OK，直接網上的傳聞扭曲事實，他們對旗下藝人在休假期間的生活被歪曲感到遺憾，並表示會確認是否存在閉路電視片段流出及非法錄影，會對散播個人資料及侵害私生活採取法律行動，亦會追事散播謠言的人士。

至於現年24歲的男歌手Hash Swan亦無辜受牽連，閉路電視圖片流出後，有BTS粉絲指相中黑衫的男性疑似是Hash Swan，他透過Instagram親自否認，並上載BTS粉絲瘋狂發短訊給他的截圖，鬧爆以惡評洗版的BTS粉絲：「真係令人討厭到想嘔。」