【娛場】賈思樂與蝦仔的快樂葬禮

「我要全場都係白色玫瑰，黑色地氈，有Live Band，張相緊係要最靚果張啦…」賈思樂笑說。

出道超過四十年的賈思樂(Louie)，今年11月再次舉行慈善演唱會，除了廣邀好友毛舜筠、 戚美珍、陳秀雯、陳煒和楊思琦助陣之外，早前盧海鵬、羅蘭、戚美珍及林建明更以趣劇「蝦仔爹哋」陣容現身記招，為「蝦仔」預早慶生！為了「蝦仔爹哋」，Louie曾經經歷人生最黑暗時期：「當時我搞《蝦仔爹哋》舞台劇，同阿戚(戚美珍)周圍叩門搵Sponsor，果時興集體回憶嘛！點知啲人話過時，一盤又一盤冷水淋落嚟，我又竟然唔放棄喎！仲將自己層樓抵押咗！之後林建明同阿戚知道我押咗層樓做《蝦仔爹哋》，差啲想摑我咁滯，好彩最後個騷都好成功！」

對於「將會可以用兩蚊搭車」的賈思樂來說，死亡一點都不可怕，甚至已經安排好自己的「葬禮」：「最緊要要靚啦！全場都係白色嘅玫瑰，黑色地氈，有Live Band，張相緊係要最靚果張啦！我要所有嚟送我嘅朋友，都係開開心心嘅，人始終都係會離開，最重要係一生無悔…」

賈思樂真誠對待所有朋友，在圈中贏得很多友誼，但這個「鬼佬」在主持好友俞詠文當年的婚禮上，竟然擺了一個大烏龍！想知道這個爆笑真相，立即收睇【娛場】啦！