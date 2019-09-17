大膽談出軌話題　李孝利讚老公李尚順靚仔

韓國40歲性感女歌手李孝利與結婚6年的45歲音樂人老公李尚順，昨晚亮相SBS節目《同床異夢2》，與尹尚憲及妻子Maybee見面。

李孝利大爆早前曾與其他夫婦見面，並談及關於離婚的話題：「對方問我如果尚順鍾意咗其他人，我會點做，我就話我會離婚，但我唔會恨他，鍾意其他人並唔係可恨嘅事，但我唔會想同佢繼續生活。」但當問到李孝利如有婚外情時，她就說：「我會好快從愛情裏走出來，所以就必須要等等我。」李尚順立即大表荒唐：「我搞婚外情就要離婚，但老婆你搞婚外情就要我等你，叫我忍受，呢個係咩道理？你就算有第二個，但我到死都唔可以？」

其後李尚順又大爆老婆李孝利曾將他送的生日禮物賣到二手市場：「我曾經喺孝利生日嘅時候，叫韓惠妍寄孝利會鍾意嘅衫畀我。」但他指李孝利收到後反應冷淡，李孝利更承認將衣服拿到跳蚤市場賣：「我將件衫賣咗嘅錢拎去幫被遺棄嘅動物。」

而與Maybee是多年好友的李孝利，指沒有想過對方會與圈內人結婚，又指結婚對象會如自己的理想型不同，李尚順便搞笑道：「唔係呀，我老婆就係如我所想嘅一樣，同巨星結婚係我夢想。」十分爆笑！而李孝利又大讚老公靚仔：「我係真心覺得佢靚仔，佢真係唔錯呀，又夠Man。」