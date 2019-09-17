綵排已爆喊　田蕊妮嫌太長Cut走吳業坤

將於本周五開處女騷的田蕊妮（阿田），今日現身電台接受森美訪問：「其實閉緊關，本身想邀請佢嚟睇騷，但佢飛咗去日本拍嘢，佢就請我上嚟做訪問。（有關心吓佢身體？）有睇個節目，佢依家冇乜嘢，身體健康最重要！」

講到快將開騷，阿田笑話已進入緊張狀態，出現神經反射反應：「會拎住個電話搵電話、拎住條車匙搵車匙、人哋同我講嘢都唔入耳，成個腦都係個騷啲嘢。尋晚發噩夢，夢見我喺台上面一片空白，唔記得要講咩，但講咗出嚟就唔靈㗎啦！依家每日都挑剔緊自己，改緊個騷啲嘢。」

田爸爸獨唱一首歌

阿田笑話爸爸去完首次Full Band綵排後，心情非常輕鬆，還主動詢問Book場價：「佢想遲啲當唱K咁Book房，仲要Book埋隊Live Band，佢夾得好開心，我總算有貢獻！」她透露爸爸還會處男獨唱一首歌：「佢真係完全唔緊張，好堅！雖然佢後生有夾過Band，但就冇台上演唱經驗。」續大爆爸爸笑料：「佢綵排嗰日同Band Leader講嗰日把聲有痰狀態唔好，但上台就冇事。佢知我有食清音丸，同我講開騷嗰日畀兩粒佢食！真係好難得同爸爸製造同台回憶！」

不過阿田坦言最驚淚灑舞台：「對住空氣綵排已經喊，最驚一喊就會喊爛把聲，又會表達唔到想講嘅嘢，都要好好控制吓。」繼而自爆原先有邀請吳業坤做嘉賓，但因時間關係，做下人生「最沉重的決定」，她抵死笑話：「依家Cut咗佢，唔再需要佢，哈哈！但個騷太長又唔係件好事，自己都唔好意思，不過如果因為知道有佢做嘉賓而唔買飛嘅朋友，依家就可以買飛啦！」

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