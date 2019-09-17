優點露出！On仔＠C AllStar半裸影唱片封面

單飛發展的組合C AllStar成員陳健安（On仔）推出首張個人專輯《本原》，早在個多月前已預告在健身房日操夜操，就是要在拍攝新唱片封面時「把優點露出來」的他，赤裸上身大派福利。On仔說：「今次特別搵來一個台灣的女攝影師，她之前拍過很多女生的照片我都覺得好靚，而我亦特別擺出很多平時做瑜珈的姿勢，佢都覺得很靚。今次封面慨念，由本原出發，將一啲自然生物，用投影機投射落我身上，合成後的畫面好有視覺衝擊力。」

不過對粉絲眼球最大的視覺衝擊，當然是他一身肌肉啦：「今次我真係花咗唔少時間努力 keep fit，體脂維持喺8%左右，希望Keep到最Fit畀大家睇。但始終同攝影師第一次見面，認識唔夠2小時就要喺佢面前除衫，感覺真係比較特別，不過拍攝過程中攝影師都十分細心體貼，我從來冇想過攝影師都可以講嘢咁溫柔，令我完全沒有壓力。到拍完兩套衫，佢就話：『要脫囉』，過程好自然，佢之後都話：『你身材挺好的』，證明我的努力沒有白費。」

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