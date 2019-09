90年代英國騷靈二人組合Lighthouse Family原定於9月24日來港假麥花臣場館舉行演唱會。但主辦單位今日宣布因關注香港現時的社會狀況而取消香港演唱會。主辦單位表示將安排全數退款。

Lighthouse Family由主唱Tunde Baiyewu與鍵盤手Paul Tucker組成,唱片銷量超過一千萬張,曾創下五首十大單曲、以及四張十大專輯的驕人紀錄,名曲包括《High》、《Raincloud》與《Lost in Space》。他們於2001年推出第三張大碟後分道揚鑣,不過今年重組推出第四張大碟《Blue Sky in Your Head》。