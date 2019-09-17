祖藍送鏈示愛　李亞男目標生一隊足球隊

藝人王祖藍太太李亞男出席護膚品牌活動，戴上寫有「I love you」字眼的頸鏈，冧爆表示是老公送，她笑說：「表達愛意，佢成日都好sweet，好感恩，生咗之後都唔可以唔記得對方。（咁你又有咩表示？）我比較生活上貼身啲嘅，做人肉鬧鐘，每日用盡方法叫佢起身，搖佢錫佢，搵阿女叫佢，好多方法，依家有阿女喺度，佢醒得快啲。」繼又指囡囡九個月大，是超級大B，又高又肥，她說：「我爸爸媽媽都有嚟照顧佢，畀好多嘢佢食，養到佢肥肥白白，大家都好錫佢，佢又聰明，唔乖時大聲啲話佢，佢就停仲反轉氹番你。」問到會否追多個？她說：「都會，希望呢幾年，生男當然好，女都冇所謂。」問到想生幾多個時，她謂要生雙數，2、4、6、8，還笑言生隊足球隊。

至於是否暫時不會工作？她說：「依家工作都少咗，而且想囡囡行先，想貼身睇住佢成長，咁關係會更親密。（湊B有冇壓力，會否令情緒波動？）情緒冇咩波動，開心多啲，囡囡好乖。」

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