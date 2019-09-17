絕世好爸！森美供完樓送仔女：今生嘅目標

藝人森美在尖沙咀出席格價平台活動，問到他購物是否很精明，他笑說：「我梗係精明啦，因為我好孤寒吖嘛，不過以前都會格價，依家直情唔使格價，乜嘢都𢱑sponsor，好似衫褲鞋襪、牙膏、牙刷、洗頭水、沐浴露都有sponsor。（慳咁多要畀多啲家用老婆？）老婆畀多啲家用我就真，我冇錢㗎，我哋成家好似攞飯票咁問老婆攞錢架，買乜嘢都要問過老婆，所以都好耐冇買嘢，不過，儲多啲錢都係好嘅，留番畀仔女讀書。（儲咁多錢再買樓？）買樓？我層樓仲供緊，當年係我父母畀首期我買樓，到供完層樓就畀我啲仔女，等佢哋有屋住，咁我就完成咗今生嘅目標，其實已經叫幸福，細細個住板間房，之後住公屋，依家住私人樓，所以都好快樂，依家係人生中最快樂嘅時刻，無憂無慮，希望繼續享受呢種開心同快樂，希望香港人都係。」

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