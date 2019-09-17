與兒童合唱團合作　陳健安：未來嘅希望！

由組合C AllStar單飛發展兩年的陳健安（On仔），推出首張個人大碟《本原》，他解釋碟名有兩個意思：「有開端、始原同事物本質嘅意思，呢個哲學用語係我睇書睇到，分享自己嘅價值。」續透露於今次出碟參與度極高，作曲、填詞、封面設計、拍MV等都有份製作：「估唔到參與到咁多，原來可以涉獵咁多方面都嚇一跳，每首歌都有寫文案。」

On仔更分享首次做監製的感受：「《重生》係舊年我擔憂嘅未來，而做嘅一首打氣歌，亦都受一本日本小說所啟發、感動，當面對困難、挑戰嘅時候，應該抱持住一份信念，相信自己當刻做嘅事係對下一代好，堅持做落去，呢份信念令自己都睇開咗好多，成個人嘅核心價值都出現咗。」為呈現再多一份感動感覺，On仔特意找來兒童合唱團演唱歌曲的尾段部分：「當啲小朋友唱啲複雜、佢哋唔明嘅歌詞，大人聽到係會好感動，小朋友係未來嘅希望，對咩都可以失望，但唔可以冇希望。」又笑嘲平時在組合內是負責搞氣氛，外界較少見到他凝重、正經的一面，希望為大家帶來不一樣的On仔。

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