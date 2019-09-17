包辦前後期　陳慧珊孖老公談終身學習

正收讀教育系博士學位的藝人陳慧珊（Flora）與老公鍾家鴻（Mike）自資兼監製的節目《放學後》，將於香港開電視播出，兩人訪問多位嘉賓例如吳鎮宇、胡杏兒及宣萱的教育背景，帶出家教、學教外亦更要終身自教及終身學習。

Flora近八年重返港大學園修讀教育系，她直言有份使命感要為教育界作出貢獻，Flora說：「我依家有三個身份，家長、學生、教育工作者，近期都有去唔同地方演講。（唔再拍劇？）我永遠都係藝人，只係個天叫我唔好做住，我好幸運可以做演員、讀到書，依家希望將娛樂圈同教育嘅嘢crossover，去講座可能得幾百個人睇到，但拍個節目可以更快將訊息傳開去。」他們表示想以新的包裝製作節目，並非一般的清談節目或真人騷，故不惜投資逾七位數字製作：「難度係冇劇本，得我哋兩個做晒前期後期，為每一個受訪者度身訂造故事同拍法，相信觀眾一定喺若干部分搵到共鳴。」

Flora與Mike的愛女將12歲，她笑言兩人是超齡家長，教育下一代每日都是挑戰：「我都就50歲，試過Mike湊女放學時被誤認做個女嘅公公，因為好多父母都只係30幾歲，我教授都係得30幾歲，以前有睇開我啲戲，你話幾誇張？但我哋有嘅係經驗，睇嘅嘢一定唔同，大家好信住我，更加願意同我分享，做嘢方便啲。」問到跟囡囡有否代溝？他們說：「冇！個女會話畀我哋知佢想點教佢，佢鍾意哲學，我哋都會不停Update自己，始終科技方面佢哋學得好快。」

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