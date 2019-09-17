返家鄉馬國見粉絲　李幸倪被小鮮肉融化

歌手李幸倪（Gin Lee）返回家鄉馬來西亞為相隔十年的全新國語專輯《浮世繪》宣傳，為期四天的緊密宣傳之旅，一共舉辦三場簽唱會，歌迷紛紛大讚她的現場演唱功力，大喊 「聽不夠」！

​Gin相隔六年再度前往檳城舉辦簽唱會，今年更首次在檳城和粉絲一起度過中秋節，其中更有香港粉絲專程到當地支持Gin。而距離上次在馬六甲舉辦簽唱會也是三年前，當日也有來自新加坡的粉絲特地搭巴士到馬六甲只為見Gin一面。而在尾站吉隆坡除了有馬來西亞粉絲外，更聚集了來自香港及新加坡的粉絲，過百粉絲到場令Gin非常感動。在吉隆坡簽唱會上，Gin與七歲小男孩玩大電視遊戲，小男孩一上台就用咪高峰大叫「Gin Lee」、「浮世繪」，表現相當活潑，令Gin「冧爆」融化，更即場擺出心心手勢！

​完成四天宣傳後，Gin開心表示：「今次返嚟馬來西亞宣傳真係非常開心，好似咁樣喺馬來西亞周圍跑宣傳已係好耐之前嘅事，今次去各個地方宣傳見到好多好熟悉嘅面孔，有一直支持我好耐嘅粉絲，亦有新嘅粉絲，有一種reunion（重聚）嘅感覺，真係好開心！」除了工作外，Gin亦不忘大歎馬來西亞美食慰勞自己，包括海鮮、娘惹餐，而下星期她將轉陣到韓國宣傳。

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