藝人苗僑偉女兒苗彤(Phoebe)向來都好鍾意攝影,平時都好鍾意拎住相機四圍去影相放上網,今次佢就社交網透露唔做攝影師,反而着住三點式擔任「模特兒」喺沙灘上影靚相,身形Fit爆嘅佢,真係相當吸睛,她說:「Me and the mane sending a lil sunshine your way.」

而另邊廂,藝人唐紫睿上載一張着住一件頭泳衣相喺泳池邊影相晒長腿,指依家學緊游水:「新技能開發中。」

