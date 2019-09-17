讚姜河那有活力　孔孝真被笑現實中似阿媽

韓國女星孔孝真夥拍今年5月退伍的男星姜河那的KBS新劇《山茶花開時》將於明晚首播，Netflix亦會同日跟播。二人今日與同劇演員金基石出席發布會，孔孝真表示當初接到劇本時，雖然很喜歡，但因為未能配合拍攝日程而一度忍痛拒絕，但經過導演及劇組大力協調，而她亦在研讚劇本後很好奇劇情發展，所以最後亦排除萬難接拍該劇。

而目前還是未婚的孔孝真約12年前的《謝謝》後再度飾演未婚媽媽，金知碩大爆孔孝真在現實生活中更像媽媽，非常會照顧他和姜河那，彷如多了三個兒子，令孔孝真亦忍不住爆笑。

至於一向形象健康的姜河那，每次都獲拍檔讚賞，連孔孝真亦對他讚不絕口，她大讚姜河那非常努力，既積極又充滿活力，亦對劇本情節融會貫通，而姜河那就坦言第一次與前輩孔孝真合作感到有壓力：「剛開始因為要和前輩演孰，真的很擔心自己會表現得不夠好，幸好前輩很照顧我，真的好到我不知道該怎麼形容了。」

《山茶花開時》講述孔孝真飾演的單親媽媽東柏帶着兒子經營居酒屋，面對由姜河那飾演的曖昧對象龍植，要想辦法怎樣克服圍繞在自己身上的社會污名，同事還要處理孩子生父問題的故事。