活得比你好！姜麗文對鄭俊弘沒有恨

姜麗文（Lesley）當年因失戀患上抑鬱症，但她對前度鄭俊弘從來沒有壞話，認為做人不應該為以前的事生氣，正因為有峿些經歷，才能有現時又正又強的自己！

最近推出以自身抑鬱症經歷為主題的新歌《念》，希望此曲可以鼓勵到抑鬱症患者，提到6年前因為失戀而引發抑鬱症，她說：「失戀唔開心好合理呀，點知過多差唔多一年我先開始覺得諗嘅嘢好危險，覺得冇晒希望，自己喺唔喺呢個世界都冇乜分別，後尾因為同家人、朋友傾偈，亦有睇心理醫生，自己都改變生活習慣，變到早睡早起，又會上網睇一啲讚自己嘅片，做人要Proud Of自己先得，所以就慢慢好番。」

放開．先有咁正咁強嘅自己

她坦言現時的自己是最開心，從未試過身體和情緒如此健康，有傳鄭俊弘當年紅了就飛起她？問到可會盡量避免想起前度鄭俊弘，避免勾起不快回憶？她豁達表示：「No,that's ok，我覺得做人唔應該後悔任何嘢，唔應該嬲或唔開心以前發生過嘅嘢，每一樣嘢發生係有原因，同埋每件事發生後你可以拎呢個機會更加做好自己，我覺得冇以前嘅經歷，唔會有我依家識得感恩、珍惜嘅性格，唔會有依家咁正、咁強嘅姜麗文。」

原諒．連半句壊話都唔想講

問到對鄭俊弘可有憎恨？她說：「我淨係想世界和平，希望大家開開心心，身體健康，我唔係嗰啲好嬲、唔開心嘅人，冇一句壞話可以講。（如果見番面呢？）OK呀，佢依家咁開心，我都係，反而如果尷尬會更唔尊重我依家個男朋友，佢都畀咗我好多年嘅開心快樂，亦學咗好多嘢。」

將來．為男友改變生仔當媽

而講到現時圈外男友Pakho，她即刻冧笑，大讚男友很錫她及了解抑鬱症：「每日都會同我傾情緒健康嘅嘢，知道對方每日狀態、情緒、身體健康對一段關係好重要，因為呢啲嘢令我真正覺得佢係我嘅Life Partner，佢值200分，我都畀自己200分！」但她坦言不心急結婚：「點都會發生啦，我都唔會催婚，我覺得女人唔應該畀男人任何壓力，佢想結就結，我都有問過爸爸（秦沛）想唔想抱孫，佢話No，順其自然就得。（認定咗男友係將來老公？）每個人拍拖都有呢個Mission。」她又坦言以前不想生小朋友，但因男友而改變到第一次覺得想生。

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