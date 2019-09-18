出招私有化！陳煒孖醫生男友同居試婚

現年45歲的陳煒與台灣商人顏志行離婚後Dry足七年，直到今年終於脫單，早前與有「大鼻郭晉安」之稱、同是失婚的美容醫生陳國強相戀。公開戀情後曾傳她介入男方婚姻，但男友秒速開腔護航，難怪她愛得死心場塌地！

據知，陳煒深明上一段婚姻失敗是因為夫婦聚少離多，如今遇上第二春，她處處爭取時間陪伴男友，縱使去年奪得「最受歡迎電視女角色」時曾揚言會全力向視后寶座出發，但今年卻放軟手腳，還表示凡事以男友為先，最近完成手頭上兩套劇集後便全天候服侍男友！除了頻頻親自下廚餵飽對方外，打得火熱的兩人最近還秘密於女方香閨同居試婚，早前更帶同男友出席「A記同學會」的飯局。有愛情滋潤的她席上表現風騷，還趁機介紹「未來老公」予友人認識。

連日來於陳煒香閨出入的陳國強，日前下午2時許駕駛其紅色座駕外出，工作後即急急返家陪女友。翌日下午約五時，兩人又雙雙外出拍拖睇戲，男友驅車直駛九龍灣的商場，素顏的陳煒下車後表現避忌，與男友相隔數個身位行，似乎擔心戀情太過高調，會影響有不少女顧客的男友。不過，當兩人步入戲院後，見附近途人不多，又再「合體」往買飲品及爆谷，表現體貼的陳煒還邊行邊餵男友，極為甜蜜。晚上7時許散場時，兩人起初又玩前後腳步出，但男友卻按捺不住急步追趕女友，並輕扶伊人手臂，取車後雙雙返香閨煮飯仔，繼續二人世界。

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