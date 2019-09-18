慳家星二代！由細靠自己　龐景峰月使6千

平日在維園免費教授「街頭健身」的藝人龐景峰（Andrew），本周六日（21及22日）獲邀到中環海濱連教兩天大型體能班，他說：「今次係我第二次參與咁大型嘅教班，我會教用身體重量做體能同功夫特技，因為每個人重量都唔同，我教啲大家可以handle到嘅。平時出埠拍戲，都搵唔到地方緞煉身體，呢個方法可以喺酒店房，依賴自己身體重量，就可以緞煉到自己。有朋友問我點減肥操fit，我就教佢唔一定用健身儀器一樣可以操到自己。」

他說運動是自己的興趣，從不計較金錢。問到最現實的生活費問題時，Andrew直言好慳家，他說：「雖然由出世開始就係星二代，但係我從來冇問過屋企人畀錢，讀書時已經返工搵錢，平時出席活動都有錢，我又唔揸跑車，都係搭港鐵同行路多，平均一個月只係使6000蚊左右。」

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