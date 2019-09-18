驚喜晒線　新敏娥談人生目標：做我想做嘅事

現年35歲的韓國女星新敏娥與30歲男星金宇彬已拍拖4年，男方於前年5月確診鼻咽癌，新敏娥一直對他不離不棄，細心地照料男友，而金宇彬的病情已於去年見好轉，今年初與新敏娥遊澳洲，亦曾與好兄弟好旅行，早前新敏娥拍攝劇集《輔助官》時，金宇彬亦有送餐車支持，早前就有身邊好友猜測二人最快會於明年或後年拉埋天窗。

而新敏娥最近登上時裝雜誌封面，穿上開胸裝的她烏得身，事業線若隱若現，十分性感。剛結束《輔助官》第一季拍攝的她，正為第二季進行拍攝，她在劇中飾演國會議員，她坦言是十分特別的體驗：「因為國會議員是我從未挑戰過的角色，所以很苦惱要如何表達，但即使職業有多特殊，也同樣是人做的事，比起職業，更要集中在故事本身。」

問她有甚麼人生目標？新敏娥就說：「我人生的目標就是做我想做的事，有趣地生活，多得有那麼多支持我的人，我才能逐漸走近我的目標。」

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