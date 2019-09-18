手指拗出唔拗入　朱紀菲有股票貼只益外人

有「財經女神」之稱的朱紀菲（YEnnas）聯同師妹余美虹（Samantha）及陳卓瑩出席食店開幕禮。YEnnas首次獲邀擔任開幕儀式嘉賓，並主持剪綵及切燒豬，感到好興奮：「我會走入人群，走訪大街小巷，為大家介紹股票常識，喺街頭即場訪問股民，考吓佢哋對股市嘅常識，測試吓股民智慧，當然最後會由專家詳細講解一次內容。」

阿媽詐晒型

YEnnas自言入行以來，身邊朋友都會問她攞貼士：「最近有位鄰居同我傾起股巿，最後佢因為咁而獲利，中秋節嘅時候，佢特別送月餅同生果籃畀我多謝我。我媽咪代我收禮嘅時候都唔知咩事，後來知道原因，媽咪好開心，但同時又詐型，問我點解唔報啲股票料畀佢喎！」YEnnas表示剛入行時，有前輩教路指跟家人講買賣股票，通常都會冇人信或者蝕錢收場，為免傷和氣，所以YEnnas一直沒有跟家人談及股票。

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