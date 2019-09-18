同期開個唱！阮兆祥同蔡一傑原來係K友

藝人阮兆祥正忙於為10月舉行一連三場的演唱會綵排，向來是義氣仔女的他，撞正好友蔡一傑都是同期開騷，祥仔亦不忘幫傑仔宣傳，他謂：「我開騷時佢都差唔多開呀，做呢行要互相幫忙，能夠有機會開演唱會，係應該互相支持鼓勵對方嘅。」

講到和傑仔都有不少唱K回憶，祥仔謂：「其實我同傑仔以前好鍾意約出嚟唱卡拉ok，得我哋兩個人都去唱，我哋可以由鄧麗君嘅歌開始唱，乜都唱一餐，我哋都係攝石手，拎住支咪唔會放，我唱時，佢做我和音，佢唱時，我幫番佢唱和唱，所以，每次唱K都有好多回憶。」

祥仔又謂當年最深刻是近乎全男班去唱Ｋ，有草蜢三子、張智霖、蘇永康，而唯一一個女仔就係關淑怡（Shirley）：「我哋班男仔都會揀晒啲女仔歌唱，轉到啲Key變晒去唱，不過，只要到Shirley一拎起支咪，我哋全班仔都會靜晒聽佢唱歌，我印象最深刻係佢揀咗郭富城嘅《我為何讓你走》，我哋個個都聽到好陶醉。」

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。