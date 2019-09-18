同好戲之人鬥演技　唐貝詩讚葉童親和力強

藝人唐貝詩（Lydia）有份主演的舞台劇《死人的手機》下月上演，今次有機會跟資深演員葉童合作，問會否大感壓力？她坦言：「開頭都好大壓力，我好怕佢係好惡嘅前輩，但係佢唔會，排戲時好有一家人嘅感覺，佢好有親和力，可以好近距離睇佢做戲，真係獲益良多，其他演員都係演藝學院出身，我算係最冇經驗嘅表演者，今次係我第二次演舞台劇，可以參與好開心。」

這個劇是鄧樹榮導演作品，Lydia榮幸能參與演出：「2015年我啱啱簽約電影公司，冇受過正統嘅演藝訓練，鄧樹榮係我第一個老師，事隔四年，佢搵番我做呢套舞台劇，佢仲記得我，我好開心，好多演舞台劇嘅人都話一生要演一次佢嘅戲，因為佢喺舞台劇界好有名，教得好好同好有內涵。」

談到該劇故事，Lydia笑言很多朋友聽到劇名以為係鬼片、恐怖片，其實是一套懸疑片，帶有黑色喜劇成分：「套劇係講人同手機嘅關係，以前啲人會好珍惜同人一齊嘅時間，但依家嘅男友就算一齊都掛住玩手機，但其實科技有時都拉近到人與人之間嘅距離，所以劇中有對白係話手機係令到我哋接通定係冇咁接通呢？呢個好值得大家深思。」

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