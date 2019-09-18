10月日劇就開鑼　木村拓哉燒錢撼米倉涼子

10月日劇即將開鑼，兩套大製作劇集將正面對撼，木村拓哉主演的TBS重頭劇《Grand Maison東京》，將與米倉涼子主演的朝日電視台王牌劇《Doctor X》第6季打對台，為了搶收視，兩套劇集更鬥燒錢。

日前曾報道木村拓哉的《Grand Maison東京》每集製作費高達1億日圓（約730萬港元），而《Doctor X》第6季亦不遑多讓，每集製作費同樣高達1億日圓。《Doctor X》單是卡士費用便不菲，米倉每集的劇酬高達45萬港元，還有邀得武田真治、中山裕介、戶塚純貴、清水美智子、藤森慎吾和日劇天后篠原涼子老公市村正親助陣，最新公布炙手可熱上位女星今田美櫻會演出第6集，演飾一名護士新丁，估計未來還會加入更多有份量演員助陣。

一般日劇每集製作費為500萬日圓（約365萬港元），《Doctor X》高出一倍，電視台高層自然施壓，聲言收視必定要雙位數字，而且全套劇要取得超過20%收視才收貨，更希望劍指第3季最終回27.4%的驕人收視，而《Doctor X》只有第2季及第5季才有平均收視20%，足見米倉及劇組人員壓力相當大。

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