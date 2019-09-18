威脅殺死阿嫂　Nick Carter向細佬申請禁令

美國過氣男歌手Aaron Carter早前上電視節目《The Doctors》自爆患有精神分裂症、燥鬱症、焦慮症以及多重人格障礙等精神病，仲話要靠食多種藥來控制。而有美國傳媒就爆Aaron的兄長即男子組合Backstreet Boys成員Nick Carter近日已入稟向Aaron申請臨時禁制令禁止他埋身！

據Nick指細佬向他威脅話要殺死其懷孕妻子以及未出世的胎兒，所以他在別冇選擇下而與妹妹一同要求法庭保護。不過Aaron就透過發言人回應指自己對兄長的指控而感到震驚，他從來不會傷害任何人尤其是家人。而根據禁令，Aaron要遠離Nick、Nick妻子、他們的子女以及其他家庭成員尤其是他們位於拉斯維加斯的住所至少100呎。Nick說：「我們愛我們的兄弟，並且真正希望在任何傷害發生在他或任何其他人身上之前，他（Aaron）得到他需要的適當治療。」

而兄長申請禁令之後，Aaron亦有於社交網留言回應指他已有4年沒見過Nick，而他們亦唔打算重聚。