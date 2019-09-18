因涉毒受查14小時　B.I承認部分指控遭立案

韓國男團iKON前隊長B.I今年6月被爆曾於2016年涉吸食大麻及迷幻藥LSD，當時警方即使掌握他購買及吸食毒品的證據，但卻因向他提供毒品的前練習生韓瑞希在受查時改口供而沒有傳召B.I調查，韓瑞希今年6月向韓國國民權益委員會舉報，懷疑警方與iKON所屬的YG事務所勾結，而警方已重新展開調查，昨日傳召B.I以參考人身份到警署接受調查。

B.I昨晨9點開始在京畿道南部地方警察廳受查，調查他是否曾經要求韓瑞希為他購買大麻，以及曾否吸食大麻，染了金髮、身穿黑色皮褸的B.I經過14小時的調查後，於昨晚11點15分離開警署，當記者問他是否承認涉毒時，B.I就回答：「對不起。」問他有甚麼說話想對粉絲說，B.I就再致歉：「非常非常抱歉，很抱歉令大家失望。」

負責調查案件的小組今日表示已就B.I涉嫌違反毒品管理法而立案，警方指B.I在調查期間承認部分指控，所以已將他由參考人轉為嫌疑人身份，之後會再傳召他接受調查，在結束對B.I的調查後，警方將會傳召YG前代表楊賢碩，調查他是否曾經包庇B.I。