【英語一分鐘】周汶錡大仔做KOL網友喪Buy

名模周汶錡（Kathy）為法籍丈夫Julien Lepeu誕下混血囝囝Jacques和Avner，唔綞唔覺Jacques已經4歲人仔，唔知佢係咪平時見媽咪拎手機拍得Video多，竟然激發到佢做KOL嘅潛能，今日Kathy就一連上載兩條Jacques教人英文（其實係隨手拎起嘢做介紹）嘅網紅片，仲大晒流利英語，似乎係想做香港年紀最細嘅KOL啵！

見Jacques喺片中拎起一包鈣片，瘋狂介紹佢做「維他命」，多次強調食咗會對大家牙齒、脷同口胝健康有益處，童言童語加上佢七情上面嘅表情，真係似足個小網紅咁，連口脗都學埋KOL力Sell Product，不過講到尾段阿媽都忍唔住出口糾正佢係鈣片，又提佢係對骨骼好。之後佢就隨手拎起支咳藥水，又開始介紹藥係同補充品唔同，跟住就上下倒轉支藥水嚟玩，最後就同大家話完結。

唔好以為咁就完，佢仲跟足潮流好識做咁加個「彩蛋」，忽然問大家識唔識串佢個名，然後逐粒英文字教大家拼，最最最後先大晒甜笑同大家Say Goodbye，真係甜過蜂蜜～網友睇完啲片梗係喪畀Like，個個留言都狂讚Jacques可愛到暈，又夠晒靚仔，睇嚟今次佢又收穫大批姐姐粉絲喇！

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