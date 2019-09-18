Rihanna抵韓宣傳遲到兩粒半鐘被傳媒鬧爆

美國流行樂壇天后Rihanna昨日抵達韓國宣傳自家美容品牌「Fenty Beauty」並主持大師班，向來出名「例遲」的她，原本個講座下午5點舉行，但她卻遲大到遲兩個半鐘才出場！

她抵達前曾在社交網做直播話自己塞車，而據知Rihanna昨晚出席的品牌派對，她亦發揮「遲到女王」本色，原本晚上11點出場，但最終直到凌晨1點才現身，又遲到2小時，完全無悔意！Rihanna的遲到作風唔單止令現場出席者感不滿，仲辣着埋到場採訪的大批傳媒，以「STARDAILY NEWS」新聞網為例，照片標題直接以「遲到女王」、「歷代級的遲到巨星」、「遲到是什麼啊」來寸爆她！連韓國網友亦睇唔順眼批評Rihanna的態度，更重提她過往曾歧視亞洲人的新聞，並留言叫她不要再來韓國。

今次是她相隔9年後再到韓國與fans見面，查實9年前她到當地宣傳新專輯時亦已有遲到紀錄，當時因她個人理由而令記者會遲近1小時開始，9年後她不僅沒有改變態度，還變本加厲遲到2個半小時，絕對死性不改！