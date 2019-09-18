《金宵大廈》驚得好笑！播出兩集大受好評

藝人陳山聰及李施嬅擔正演出、葉鎮輝監製的無綫劇集《金宵大廈》播了兩集已大獲好評，之前有指《十二傳說》口碑不俗，無綫才播這套同樣以懸疑、奇幻及前生今生為題材的劇集承接，但想不到劇集一播，反應比《十》劇還要好，先說陳山聰，山聰今次飾演保安阿蕭，既蠱惑抵死，間中又會爆出搞笑對白，雖然如此，但人品又唔錯㗎喎！經常說出「阿蕭精神，服務人群」、「阿蕭精神，蠱惑過人」金句，觀眾睇兩集已經留下深刻印象，而且劇中言論貼地，好似第一集林子善與山聰的寧願搵少啲，住公屋好過買私家樓，同埋第二集施嬅困𨋢，隔住𨋢門同山聰用買樓、租樓比喻愛情的言論，都相當精警。而山聰亦少有演呢一類角色，估唔到一嚟已被觀眾讚賞。

而已離開無綫轉拍美劇的李施嬅演技亦備受讚賞，當中第一集施嬅拗晒腰扮風情、姣女人真係一流，搞笑輕鬆得嚟又生鬼，受委屈演喊戲時，真係睇到個心都酸一酸，相當有戲。當然劇中的黑貓「靚寶」亦是主角之一，觀眾及網民都紛紛喺網上留言，話如果「靚寶」多啲戲份就好。再講其他角色，林子善飾演的賣電話舖頭老闆、劉江飾演的書店老闆、黃子雄飾演的紋身茶餐廳老闆、黃祥興演的自由行導遊及趙希洛主演的古怪媽媽，一出已令觀眾留下深刻印象，而且值得一讚的是此劇的靈異效果、燈光、置景、配樂及拍攝都能營造驚嚇、靈異、奇幻效果，令觀眾呢頭笑完，嗰頭睇到好鬼緊張，極具追看性。

此劇以多個單元組成，之後陸續出現喺「金宵大廈」嘅演員仲有高海寧、張曦雯、譚凱琪、鄧佩儀，而且仲有《十二傳說》的潘朵拉教授林夏薇客串呢！

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