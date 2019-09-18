網民批只掛住錢　咸素媛有樓在手依然不安？

韓國43歲女星咸素媛與較她年輕18歲的內地網紅陳華，去年2月在中韓兩地註冊結婚，同年12月18日誕下7.3磅的中韓混血B女。二人在綜藝節目《妻子的味道》中，多次因夫妻問題出現矛盾，加上婆媳問題，不少觀眾都不睇好二人的婚姻，睇死二人會在兩年內離婚，而早前咸素媛就曾與老公因金錢問題起爭執，令陳華一怒之下離家出走。

而昨晚一集講到咸素媛因為想糾正陳華的財政觀念而去與財務策劃師見面，咸素媛又公開她擁有的財產：「我有4至5棟物業，兩座大樓、兩座別墅和一座田座住宅，有4座是在京畿道，一座是在首爾方背洞。」對於老公陳華的財產，她就透露對方3,000萬韓圜的資金，亦有每月收租得來的錢。

雖然咸素媛手上已有不少物業，但她仍表示不安：「我總覺得我擁有的錢很少，在韓國小姐的時候開始，我每星期都會去銀行確認戶口，覺得賺錢很有趣。」她又覺得自己的人氣會逐漸下降：「在明年夏天之前，大家對我的興趣可能就會減少，要趁明年夏天來之前努力。」

節目播出後，不少網民到咸素媛的Instagram下留言，批評她的話題經常圍繞着錢，更總愛控制丈夫，認為她不應去見財務策劃師，而是去見心理醫生，有網民更留言：「你的人氣不是在明年夏天結束，我想今年來就可以結束了。」