唔想囝囝做星二代？孫慧雪拒絕導演邀請

藝人孫慧雪出席電台訪問，為第2首新歌《幸福的錯覺》宣傳，她表示2歲兒子Riley已識得哼她的歌，每晚臨瞓前都要求聽一次，其實在家中已經不停Loop，Riley都聽不厭，所以兒子是她最忠實的鐵粉。

問到Riley可有音樂天分？她說：「佢勁過我好多，佢仲要啱beat，會邊聽邊跳舞，我記得我第一首歌，佢會聽到大叫，到最尾個字佢會唱。」可會錄一首同兒子合唱歌？她謂：「都好喎，等佢大個啲先。」

阿雪稱有導演都想搵Riley拍戲，因之前公司拍網劇來到她家取景，期間Riley都有出鏡，有日她返公司再見到導演，對方表示想請Riley拍戲，不過，她已經拒絕了：「因為阿仔依家要返學前班，唔想佢太大壓力，見阿仔返3個鐘學，佢個樣好似話我做乜掉低佢，接佢放學時，明明見佢個樣笑，一見到我嚟即喊。（撒嬌？）搞到我同老公覺得係咪太早要佢返學呢，老公送佢返學次次阿仔都喊，老公話喺阿仔心目中變咗衰人添，老公有要求掉轉叫我送返學，我話等我做埋新歌宣傳先，哈哈。」

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