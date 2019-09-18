李靖筠扮機械人　自認倚賴科技冇電話唔得

歌手李靖筠（Gladys）推出今年第三首派台歌《碎紙機的告白》，由細蘇編曲及陳哲廬（Jerald）接手編寫，能與Jerald合作，Gladys直言開心到癲咗！歌曲是描寫一個機械人，平日把人類的事情處理得很妥當，慢慢機械人有了自我的意識。負責主理歌詞的小克得悉歌曲概念後，將歌詞描寫成一部碎紙機的心聲，碎紙機每天吞下各式各樣的秘密，覺得人類愚蠢地以為把秘密碎掉就不再存在於世界上，於是碎紙機作出反擊，打算將世人的腦袋都碎掉。

MV中Gladys飾演一個藏於碎紙機內的機械人，每當她消化一些文件後便會了解一種情緒，當愈來愈多文件被消化，機械人出現愈來愈多複雜的情緒，最後大開殺戒。她更在MV中放進暗藏密碼，在放進碎紙機的文件中加上印有喜歡的電影《Shining》名言「All word and no play makes Jack a dull boy」。

對扮機械人，Gladys直言辛苦：「因為我本身肢體語言唔算係好，要做一啲好Sharp嘅Movement就唔係好叻，所以要喺肢體動作上下一番苦工，以呈現機械人嘅感覺。」問到她是否一個守得秘密的人，她說：「我覺得我算守得秘密，因為我覺得人哋同得你講嗰個秘密，你幫佢守住，係一份尊重。我自己嘅秘密就一定要同人講，因為我係收唔埋嗰啲人。」她又稱自己冇電話唔得，極度倚賴科技的人：「因為我會用嚟搵路，同埋有好多contact喺入面，依家有電話，就好容易話到俾人聽自己去到邊，所以一定會懶咗。」

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