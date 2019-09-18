甜蜜背後！施匡翹同初戀相遇　搞到濕晒

樂壇新人女歌手施匡翹（Zaina）與師姐蔣嘉瑩合唱《假如真的再有約會》反應理想，唱片公司乘勢追擊為Zaina灌錄首支個人單曲《初心》。Zaina日前拍攝MV，第一站在牛頭角鬧市及公園取景，由晨早拍到中午，室外氣溫高度攝氏34度下，她與所有幕後工作人員都熱得全身濕透。

故事講述Zaina在鬧市馬路中心與童年時倆小無猜的男朋友擦身而過，令她回憶起童年時與男朋友仔的一段純真初戀，齊在公園玩耍，而她亦一直帶着男友所送的手繩。她與初戀馬路相遇這場戲，講述她拿着文件趕住過馬路返公司，行到安全島時，與一位同樣過馬路的男子相撞，撞跌手上的文件，對方踎低幫她執回。

Zaina笑言：「呢場戲睇嚟好浪漫，其實拍攝時又熱又驚險，再加上車輛噴熱氣，熱到大家幾乎中暑，我哋不停來來回回拍攝，又曬又多車，交通燈一轉燈，我哋就即刻衝過去拍，諗番起其實都幾危險，不過拍出來效果好好，感覺好似拍戲咁，我第一次拍戲咋，希望冇接到投訴啦，哈哈！」覺得自己演技如何？Zaina稱：「有待改進，哈哈！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。